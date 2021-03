ROMANTIKA ERI | Need suured armastuslood said alguse reisil ja jäid vastu kõiki ootusi kestma

Ma ei oleks kunagi arvanud, et kohtan oma armastatut reisil, mille broneerisin viimasel minutil. Läksin kohtuma oma parima sõbraga, kes elab Vancouver’is. Ühel pärastlõunal, kui mu reis hakkas lõpule jõudma, lugesin rõdul päevitusriiete väel “Näljamänge”. Minu juurde tuli end tutvustama noormees nimega Dale. See oli minu jaoks armastus esimesest silmapilgust. Järgmisel päeval läksime koos mägedesse matkama ja olenemata teadmisest, et pean järgmisel päeval tagasi Ameerikasse lendama, veetsin temaga terve päeva koos. Otsustasime, et parim viis ühenduses püsimiseks on terve suvi üksteisele käsitsi kirjutatud kirju saata, sest Dale pidi minema tööle Hada Gwaii’le ja tal oli vägagi piiratud ligipääs internetile ja telefonile. Terve suvi ei rääkinud me kordagi interneti või telefoni teel, vaid saatsime ainult kirju.

Kui mu ema viis mu Pearson’isse, et saaksin lennata Uus-Meremaale, ütles ta mulle, et naudiksin reisi, elaksin hetkes ja et ma jumala eest ei armuks austraallasesse. Queenstown’is olin vaene ja mul oli hädasti vaja töökohta. Sain tööle kõnekeskusesse ja ühel hetkel jalutas kontorisse paljajalu mees nimega Scott. Mitte keegi peale minu ei pööranud talle tähelepanu. Ma lihtsalt ei suutnud temalt silmi pööraa. Ajasime natuke juttu ja sain teada, et ta on austraallane. Sama nädala laupäevaks oli meist saanud lahutamatu paar. Veetsime jõulud koos ja veebruariks lausa elasime koos. Veebruaris otsustasin oma perele meist rääkida. Arvan, et nad uskusid alguses, et meil on mingi lühike reisiromantika, kuid teadsin, et tegelikult on asi tõsine. Kui minu viisa aegus, ütles Scott, et tuleb minuga kaasa. 2011. aasta novembrikuus kolisime minu kodulinna Torontosse. Scott armus linna kohe ja talle meeldis siin. Ta aitas mu emal isegi lehti riisuda ja oli kõiges abiks. 22. detsembril 2013 tegi Scott mulle abieluettepaneku. Olime sel ajal Austraalias jõule veetmas ja plaanisime oma pulmapeo korraldada Distillery District’is. Mul on siiralt hea meel, et kohtusime ja meid ootavad ees suured seiklused.