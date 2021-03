HIRMUTAVAD LOOD | 10 inimest paljastavad kõige jubedamad juhtumid, mis neil reisides ette on tulnud

Õnneks selleks hetkeks olid külalistemaja töötajad olukorda märganud, tulid mulle appi ja ajasid makaagi ära. Pärast rääkisid nad, et see ongi üks õel isend ja just hiljuti olevat ta ühe majutusasutuse töötaja trepist alla lükanud, nii et see siiamaani lonkas.