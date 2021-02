HULLUD ÕHUSEIKLUSED | Kõige jahmatavamad asjad, mis on lennukis juhtunud

Ma olin riigisisesel lennul oma mehe ja 7-aastase pojaga, kui ühel hetkel oli lennuki salong suitsuhaisu täis. Stjuardessid reageerisid kiirelt ja liikusid mööda vahekäiku, et uurida, mis seda põhjustab. Mina aga tundsin, kuidas kõik ümbritsev jäi seisma. Tabasin end mõttelt, et aga mis siis, kui nüüd ongi kõik. Mis siis, kui lennukil on midagi viga ja see kukub alla. Terve mu pere on pardal. Kogu ülejäänud rahvas kabiinis oli ligi 30 sekundit vait. Me kõik olime hirmust tardunud.

Hiljem selgus, et mingi jobu paar rida eespool oli pannud tiku põlema, sest tema arust oli liiga pime ja ta proovis midagi lugeda. Küll oli see alles kergendus. Aga sellel hetkel, kui lennukisalongis levis suitsuhais, olin küll hirmul. See oli selline kogemus, mille sarnast ei soovi ma enam iial kogeda.