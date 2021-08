Ära seda lennukis tee: seitse tegevust, mis stjuardessidel närvi mustaks ajavad

Küsid esimese asjana vett? Lased lemmiklooma puurist välja? Stjuardessid muljetavad, millised on need seitse tegevust, millest võiksid lennukiga reisides kindlasti hoiduda.

Küsid vett kohe, kui astud lennuki pardale

Kui reisijaid hakatakse pardale laskma, on stjuardessidel käed-jalad tööd täis. Inimesi on palju, ruumi on vähe ja aeg on piiratud. Kui oled reisija, kellele meeldib päeva vältel palju juua ja kellel tekib lennujaamas ja lennukis suur joogijanu, siis osta lennujaamast suur pudel vett ja asi vask.

Vajad pagasi mahutamisega abi

Loomulikult on stjuardesside töö muuta lennureis võimalikult sujuvaks, aga kindlasti ei meeldi neile mõne reisija ülirasket pagasit peakohal olevasse pagasilaekasse tõsta. Kui tunned, et sul on vaja kaasa võtta nii palju pagasit, mida sa ilmselt ise tõsta ei jõua, siis märgi lennupileti ostmisel ära, et vajad lisaabi. Lennujaamas on selleks eraldi töötajad, kes aitavad lennureisijaid nende erisoovidega.

Tahad tualetti minna just siis, kui lennukikoridoris liigutakse snäkikäruga ringi

Tavaliselt on nii, et snäkikäruga hakatakse liikuma umbes 25-30 minutit peale õhkutõusmist. Oleks hea, kui käid enne tualetis ära. Kui pead aga kindlasti minema, vali tualett, mis asub snäkikärust kaugel. Niisiis kui käru on lennuki eesotsas, kasuta tagumist tualettruumi.

Võtad oma lemmiklooma ta puurist välja

Tegelikult pole lennureisi vältel lubatud oma lemmiklooma puurist välja lasta. Loomulikult saavad stjuardessid aru, et tahad oma armsat loomakest rahustada. Proovi läheneda asjale aga nii, et räägid vaikselt oma loomakesega. Tegelikult võiks lemmiklooma puur olla piisavalt suur, et ta mahuks seal seisma ja lamama.

Vingud lennu hilinemise pärast