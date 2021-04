Enamik maailma lende tehakse väikese grupi inimeste poolt: kaalumisel on sagedaste lendajate maksustamine, et nad reisiks vähem

Avalikkuses räägitakse sagedastele lendajatele maksu kehtestamistest ning Greenpeace soovitab tungivalt lennumiilide süsteemi keelamist, sest nende sõnul julgustab see ette võtma ka ebavajalikke reise. Possible läbiviidud uuring näitab, et ainuüksi USA-s teeb kaks kolmandikku lendudest vaid 12% inimestest. Kampaania eestseisjad usuvad, et sagedaste lendude maksustamine oleks üldiselt populaarne mõte, kuna need mõjutavad ebaproportsionaalselt kõige rikkamaid.

Ka teistes riikides kajastub sagedaste lendajate trend.

Kanada: 22% elanikkonnast teeb 73% lendudest

Holland: 8% inimestest teeb 42% lendudest.

Hiina: 5% leibkondadest teeb 40% lendudest

India: 1% teeb 45% lendudest

Indoneesia: 3% leibkondadest teeb 56% lendudest



Alethea Warrington Possible’st ütles, et see uuring näitab kogu maailmas sama ebavõrdsuse mustrit — väike vähemus teeb ebaõiglaselt suure osa lendudest. “Kuigi vaeseimad kogukonnad kannatavad juba soojeneva kliima mõjude all, naudivad süsinikdioksiidiheitega eluviiside eeliseid vaid vähesed. Paljud inimesed reisivad. Kuid ainult privilegeeritud vähemus lendab sageli.”

Greenpeace’i tegevdirektor John Sauven ütles, et sagedaste lendajate maksustamine on hea mõte. “Midagi peame ette võtma ka lennufirmade kampaaniate osas, mis tasustavad sagedasi lendajaid sagedamini lendamise eest. See on kliimakriisi ajal vale — ja see tuleks lõpetada.”

Allikas: BBC