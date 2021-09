Oled neid asju teinud? 12 tegevust, mille abil kaasreisijad lennujaamas totaalselt närvi ajada

1. Liikuval põrandal seisvad reisijad





Liikuvad horisontaalsed põrandad on mõeldud selleks, et pikki vahemaid saaks kiiremini läbida, ilma et peaks jooksma oma kohvrit sabas tirides. Paraku naudivad mõned reisijad seda kruiisimist kiirusega paar kilomeetrit tunnis ning ei mõtlegi teed vabastada.



2. Turvaväravates kohmitsejad



Miks küll inimesed ikka ja jälle “unustavad” veepudeleid kohvritesse või jätavad sülearvuti kotist välja võtmata, lastes sel uuel ringil eraldi läbivalgustamisest läbi sõita?



3. Pagasikaruselli ummistajad



Kaup pagasikarusellilt ei saa otsa, kui kohe jaol ei ole. Seda ringlemist võib rahulikult veidi eemalt jälgida. Sest kui teiste kotid saabuvad enne, siis tuleb teistel hakata lindi ääres seisvatest saagijahtijatest ette trügima. Jälgi seanssi mõne meetri kauguselt ja oma etteaste saad segamatult teha siis, kui õige kott on ette sõitnud.



4. Meelega hilinejad



Tõesti, selline seltskond inimesi on olemas — nad saabuvad viimasel hetkel ja paluvad end järjekorras ette lasta, kuna nende lennuk kohe väljub. Nemad ei viitsi tunde lennujaamas passida. Üsna tihti see vahelehüpe neil lennujaamatöötajate abiga ka õnnestub.



5. Kohapeal ümberpakkijad



Pagasipiirangud lähevad lennureisidel aina karmimaks ja kui reisijalt muud moodi piletiraha kätte ei saa, siis lisakilode maksustamine on üks võimalus. Osad reisijad annavad lennufirmade ahnusele vastulöögi otse lennujaamas — kui pagasikilosid on liiga palju, asutakse järjekorra ees lennule registreerides oma kohvreid ümber pakkima. Mitme jopega ja pardakaardiga lahkuv õnnelik ümberpakkija teenib ära järjekorras ootajate vihased pilgud.



6. Istmeröövlid



Lennujaama istmed on mõeldud istumiseks ühele inimesele korraga. Need pole mõeldud inimesele, kes võib kõrvalolevale istmele panna istuma oma koti ja teisele poole sülearvuti. Istmed on siiski inimestele.



7. Filmisõbrad