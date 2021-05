ETTEVAATUST | 10 hirmsat reisilugu, mis võivad juhtuda meist igaühega

Õnneks oli lennuki pardal arst, kes aitas olukorra lahendada. Umbes tunni aja pärast kõndis mees enda koha juurde tagasi nagu poleks midagi juhtunud. Arst käis teda regulaarselt kogu ülejäänud lennu ajal kontrollimas. Peale maandumist küsisin mehelt, kuidas ta ennast tunneb ja ta vastas mulle, et kõik on hästi ning kõndis minema.

Lendasin Lufthansa lennuga Saksamaale. Kuulasin muusikat ja olin täiesti omas maailmas. Järsku tõusis minust paar pingirida eespool olev naine püsti ja hakkas karjuma. Ma ehmusin ja võtsin klapid kõrvast, et aru saada, mis toimub. Nägin, et paar inimest samast reast tõusevad veel püsti ja liiguvad natukene eemale. Seal lamas teadvuseta mees. Lennuteenindaja, kes mehe juurde läks, reageeris kõvasti üle ja oma karjumisega hirmutas kõiki lennukis olijaid. Lennuteenindajad vedasid teadvuseta mehe enda tööalale ja küsisid läbi valjuhääldi, kas lennukis on keegi, kes on arst.

Peatusime hiljuti sõbraga ühes hostelis Amazonase džunglis. See hostel oli paatmaja. Peale viite päeva matkamist ja telkimist metsikus looduses olin ma valmis magama korralikus voodis. Otsustasime õhtusöögile minna lähedal asuvasse linna. Sellel ajal hakkas aga väga tugevalt vihma sadama ning olime sunnitud mõned tunnid ootama, kuni vihm järele jääb. Hakkasime tagasi hosteli liikuma, kuid sinna jõudes avastasime, et meie hostelit pole enam seal, kus see ennem oli. Ilmselt polnud hosteliomanik teadlik sellest, et me õhtusöögiks välja läksime.

Loe ja ole õnnelik, et sinuga midagi nii hirmsat juhtunud pole. Või on?

Need õudsed reisilood on kirja pannud tuntud Ameerika suhtlus- ja meelelahutusportaali Reddit kasutajad, nii et keegi ei saa kahtlustada, kas sellised asjad on ikka päriselt juhtunud. Ning need on ka asjad, mis võivad juhtuda meist igaühega — ehk teiste ebaõnnestumistest lugenuna oskad ehk ise end taolistes olukordades paremini hoida.

Seal me siis seisime ja sõna otseses mõttes vaatasime, kuidas meie lennuk ära lendas. Jamasime umbes kolm tundi, et järgmine lend leida. Meil tuli kõndida kioskist kioskisse. Selleks hetkeks polnud me umbes 20 tundi maganud ja oli väga raske jääda viisakaks.

Varsti jõudsin maanteeni, mis mulle tuttav oli. Mõne kilomeetri pärast nägin silti, kust oleksin pidanud tegelikult ära keerama, et järve äärde jõuda. Peale peaaegu kolme tunnist rattasõitu puudus mul aga soov järve äärde minna. Üritasin leida võimalust, et helistada ja uurida, kas keegi saab mulle järele tulla. Leidsin lõpuks ühe vanema Austria mehe, kes oli nõus mulle oma telefoni laenama. Lisaks andis ta mulle lohutuseks suure Austria õlle.

Minu oskus orienteeruda on olematu. Austrias reisil olles tahtsin ühel õhtul oma sõpradega ühe järve ääres kohtuda. Krabasin ratta ja kaardi ning asusin teele. Kõik läks hästi, kuni avastasin, et olen liiga kaugele sõitnud. Minu halb suunataju ja kehv kaardilugemine olid mind juhatanud ühe mäe juurde.

"Sõbralik võõras"



See lugu on sellest ajast, kui olin veel 18 ja esimest korda üksi reisisin. Ma läksin kolmeks kuuks Argentiinasse. Oma reisi esimesel nädalal uitasin mööda Buenos Airest. Sellel ajal oskasin piisavalt hispaania keelt, et põhiliste asjadega hakkama saada. Mulle lähenes üks mees, kes mult teejuhiseid küsima hakkas. Vastasin talle, et ma pole kohalik. Selle peale ta küsis ta mult, et kas ma olen turist. Vastasin jaatavalt. Mees muutus väga rõõmsaks ja ütles, et ka tema on turist. Ta pakkus välja, et võiksime koos linna avastada. Mina, kes ma olin üksi suures linnas, nõustusin.

Jalutasime koos mööda linna ja ta tundus väga tore mees. Olime umbes tunnikese jalutanud, kui ta ütles, et tal on kõht tühi. Kuna ma polnud peale hommikusööki midagi söönud, siis nõustusin temaga sööma ja me läksime koos restorani. Umbes tunni aja pärast olime söömise lõpetanud ja võtsime arve. Kokku pidime maksma 140 peesot. Mees võttis rahakotist välja 100 peesot. Ma proovisin enda osa eest ise tasuda, kuid ta lasi mul ainult 40 peesot maksta ja ütles, et võin pärast õlled välja teha.

Niisiis jätkasime linna avastamist ja viimaks läksime baari. Ettekandja tõi meile liitri õlut, millele järgnes hiljem veel üks liiter. Peale teise liitri joomist läksime baarist ära. Kaheksa tundi hiljem, kui ma ärkasin, avastasin, et mul pole enam pangakaarti, iPodi, telefoni ega reisijuhti.

Lugu Redditi kasutaja Peter176`i poolt

Ameerika turist Pariisis

Eelmisel suvel läksin koos oma kahe sõbraga väikesele Euroopa reisile. Meie esimeseks sihtkohaks oli Pariis. Viimase õhtu seal veetsime pidutsedes koos oma hostelikaaslastega. Me olime juba päris palju joonud ja mu sõber jättis oma koti kaheks minutiks järelvalveta. Kui talle meelde tuli, et ta oma asjad üksi oli jätnud, kiirustas ta nende juurde tagasi. Kuid siis avastas ta, et neid pole enam seal.