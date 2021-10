Issanda loomaaed on ikka kirju: veidraimad asjad, mida stjuardessid on töökohustuste täitmisel lennukis kohanud

Rahvusvaheliste lendude reisisaatjad on koostanud pika-pika nimekirja asjadest, mis kunagi lennukitest on leitud.

Küsimusele, mis on kõige veidram asi, mida te lennukis kohanud olete, vastas endine stjuardess Heather Wilde , et üks veidramatest on olnud see, kui ta nägi, et reisija keetis lennuki tualetist võetud veest suppi. „Vabandust, aga lennuki veetorusid ei pesta. Mitte kunagi,“ selgitas ta.

Pardal viibinud Abhishek Sachdev rääkis BBC-le: „Kapten palus pardameeskonna vanemal enda juurde tulla ja me saime aru, et miski on mäda. Kümme minutit hiljem teatas ta, et võib-olla olete te märganud, et ühest tualetist tuleb hirmsat haisu, mida levitas „kõhust läbi käinud vedelik“. Just nii ta ütles.“

Tavaliselt küsitakse stjuardessidelt üsna tavalisi asju. Üllatavaks muudab olukorra see, kuidas neid kasutatakse.

On palutud pintsette, et okkaid kaassõitja tagumikust välja tõmmata; pliiatsit, et kõrvu puhastada; kruvikeerajat, et istet lahti monteerida; tassi, kaant, kõrt ja nuga, et neist kateetrit meisterdada.

Segased zombied

„Kui inimesed võtavad unerohtu, mis neil lennukis magada aitaks, hakkavad nad vahel väga kummaliselt käituma. Ja need n-ö lennukikokteilid! Need teevad inimestega ikka igasuguseid asju,“ meenutab üks stjuardess. „Inimesed magavad, arvates, et nad on kodus oma voodis. Ja nad võtavad riided seljast ära. Kodus on see täiesti okei, aga lennukis …“

Ebatavalised õnnetused

„Üks purjus reisija minestas tualettruumis, kukkus selja taga avanenud tualetiuksest vahekäiku, püksid rebadel. Pärast stjuardesside omavahelist pikka vaidlust selle üle, mida teha, otsustasime me pükstest väljarippuvate kehaosade õigele kohale paigutamiseks kasutada tange, millega esimese klassi reisijatele leiba jagame. Purjus kodanik ei tundnud midagi!“ kirjutab üks stjuardess oma blogis.

Ebamugavad olukorrad kassidega

„Tunnen rohkem kui ühte kaastöötajat, kes on pidanud naisreisijale ütlema, et ta ei saa lennukisalongis oma kassi rinnaga toita. Jah, kassi — lugesite õigesti! Ja neid kordi on olnud mitmeid,“ kirjeldab pardameeskonna liige.

Kusjuures kassiemandad vastavad alati ühtemoodi: „Ma toidan oma beebit!“

Allikad: BBC, Instagram, Reisijuhi arhiiv