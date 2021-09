Põrgu pilvede peal: 10 kõige uskumatumat asja, mis inimestega lennukis on juhtunud

Purjus ja teibitud Eelmisel aastal suundus purjus mees Iceland Air’iga Reykjavikist New Yorki suunas. Mees oli ennast tollimaksuvabast alkoholist purju joonud ja seetõttu teibiti ta kleeplindiga istme külge kinni. Foto mehest levis sotsiaalmeedias kui kulutuli. Lennukis olnud reisija sõnul püüdis purjus mees naissoost kaasreisijat kägistada. Purjus mees karjus ka, et lennuk kukub alla. Niisiis otsustasid kaasreisijad mehe tooli suruda ja tõmbasid talle teibi ümber. Hiljem viidi mees lennukist välja. Lennufirma kinnitab, et selline vahejuhtum leidis aset ja lisab, et lennukites ongi taolisteks juhtumiteks plastist kinnituspaelad ja teip.

Lennureisija lööb väikelast



33-aastase Jessica Benneti jaoks oli see tõenäoliselt jubedaim lennureis elus, sest üks lennureisija otsustas lüüa tema 19-kuust last Delta Air’i lennul, mis suundus Minneapolisest Atlanta suunas. Bennet ütles föderaalsele juurdlusbüroole, et lend oli kohe-kohe jõudmas sihtkohta ja oleks varsti hakanud maanduma. Laps aga hakkas nutma ja 60-aastane Joe Ricey Hundley otsustas last lüüa. Föderaalse juurdlusbüroo sõnul ütles mees: “vaigista oma neegrititt” ja lõi last näkku. See tekitas lapsele vasaku silma alla kahjustuse ja ta hakkas veel rohkem nutma. Benneti sõnul oli Hundley purjus ja talumatu ning vingus, et Benneti poeg on liiga suur, et istuda ema süles. Juhtumi avalikustamise järel kaotas Hundley töö AGC Aerospace & Defence’is ja kandis 8-kuuse vanglakaristuse ning vabandas kohtus lapse ema ees.