“Kõik, kes on kunagi sattunud olukorda, kus lend tühistatakse või ümber suunatakse, teavad, kui ebameeldiv see on,” tõdeb Toomas Uibo. “Mahajäetuse tunne koos infopuudusega on väga heidutav. Lennufirmadel kulub alati mingi aeg, et tekkinud olukord lahendada, aga inimene tunnetab ju koheselt, et midagi ei tehta ja ta on üksi jäetud. Julgen väita, et see on ja jääb alati mingil määral lennunduse osaks, sest paradoksaalsel kombel poleks lennukiga lendamine maailma turvalisim viis reisida, kui kõik lennud nui neljaks läbi viidaks."

