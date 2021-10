United Airlines tahab oma vaktsineerimata töötajad vallandada, aga kuidagi ei õnnestu

United Airlines tegi septembris raske otsuse vallandada kõik oma töötajad, kes keeldusid end vaktsineerimast — loe lähemalt SIIT . Nüüd on kuus töötajat esitanud suurfirma vastu hagi, et neile tehtaks erand ja jäetaks nad tööle. Nende töötajate põhjused mitte vaktsineerimiseks on meditsiinilised või religioossed, kirjutab CNN.

United Airlines'i juhatus esitas eelmisel nädalal kohtule dokumendid, kus selgitas, et hagi esitanud töötajaid tööle jätta pole mõistlik, sest mitmed piloodid olevat teatanud, et keelduvad lendamast koos vaktsineerimata kolleegidega. Seega palus United Airlines kohtult luba hagi esitanud töötajad siiski vallandada. Kohtus aga leiti, et selleks pole alust, kuna vaktsineerimata töötajad on viimaste kuude jooksul mitmeid kordi koos vaktsineeritud pilootidega lennanud ja pole mingit probleemi ilmnenud. Kohtunik soovitas lennufirmal oma töötajate kohta privaatse meditsiinilise info jagamise asemel selgitada oma vaktsineerimata kolleegidega koos lendamisest väidetavalt keelduvatele vaktsineeritud pilootidele, kui ebatõenäoline on kiire õhuvahetusega lennukis koroonaviirusega nakatuda. Kohtuniku sõnul on palju tõenäolisem korjata endale viirus külge poes.