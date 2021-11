Vägivaldseid lennureisijaid trahviti kopsaka summaga

Näiteks määras FAA Southwest Airlinesi reisijale rohkem kui 26 000 dollari suuruse trahvi selle eest, et ta lõi lennul stjuardessi, kes vajas hiljem arstiabi. See juhtus hetkel, mil reisija üritas siseneda kokpitti.

"Ma arvan, et teeme häid edusamme, kuid kindlasti on veel minna," ütles FAA administraator Steve Dickson. "See nõuab kõigi erasektori sidusrühmade, sealhulgas lennujaamade, aga ka föderaalvalitsuse koostööd."