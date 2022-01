Seitse soovitust, kuidas pikal lennureisil paremini välja magada

1. Vali võimalusel ümberistumisteta lend oma tavalisel uneajal



Lendamine siis, kui on päev ja kõige aktiivsem tegutsemisaeg, pole kindlasti sobiv kergelt uinumiseks. Organism on harjunud ärkvel olema ja suurest tahtmisest hoolimata ei pruugi magamajäämine üldse õnnestuda. Seega kui võimalik, vali lendamise aeg selline, mis ühtiks koduse ajavööndi uneajaga. Muidugi proovi leida ka võimalikult väheste ümberistumistega lennud, sest need lõhuvad pika (unise) reisi mitmeks lühemaks, kus on veelgi raskem magama jääda.



2. Vali õige istekoht



Mõnel istekohal tuleb uni paremini kui teisel. Seega vali juba enne lendu see kõige parem koht. Magamiseks on kõige paremad aknaalused kohad. Seal saab vajadusel pead vastu seina toetada, aknakatte ise alla lasta ja ükski naaber ei palu keset und end mööda lasta, et tualetti minna. Proovi vältida ka viimast rida lennukis — seal võivad istmeseljatoed vähem alla käia ning tihti on tagumiste ridade lähedal ka tualetid, kus käib pidev edasi-tagasi saalimine ja mõnikord levivad ka ebameeldivad lõhnad.



3. Võta salongi kaasa vaid üks käsipagas



Mitme käsipagasiga reisijal võidakse paluda üks kott asetada esiistme alla, kui üleval pagasiriiulil enam ruumi pole. All oleva kotiga on aga jalaruumi vähem ja magamine veelgi ebamugavam.



4. Kasuta patju ja tekke — nagu magades ikka



Võta lennukisse kaasa kaelapadi — see aitab magades pead õiges asendis hoida. Nii ei vaju sa naabrile kaela ning ärgates pole kõverast asendist kael kange. Teki saad tavaliselt küsida lennukimeeskonnalt. Lisaks võiksid proovida ka silmaklappe ja müra summutavaid kõrvaklappe või kõrvatroppe.



5. Kasuta mugavaid, laiu riideid



Kitsastes riietes magama jääda on keerulisem kui lohvakates. Samuti on uni raskem tulema, kui magamajääjal on kas liiga külm või liiga palav. Seega kasuta lennukis kihilist riietust, et vajadusel saaks midagi ära võtta või seljas hoida. Mässi ennast teki sisse, siis on magamajäämine kergem. Tõmba jalga soojad sokid, võta kingad ära.