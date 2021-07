Ära riku oma puhkust! Seitse suurimat viga, mida inimesed reisimisel teevad

Need on seitse saatuslikku viga, mida tihti puhkusereisidel tehakse. Jäta need meelde, et oskaksid neist hoiduda.

1. Ümberistumisel jääb liiga vähe aega järgmisele lennule jõudmiseks



Alati ei saa usaldada broneerimissüsteeme, mis lasevad broneerida liiga lühikese ümberistumisajaga jätkulende. Lennujaamad on suured ja lennukid võivad hilineda, lisaaeg kulutatakse ruttu ja ongi reis rikutud, kui tuleb võõras lennujaamas hakata otsima uusi edasijõudmise viise. Need lähevad tavaliselt kulukaks ka (vihjeks: reisikindlustus aitab).

2. Passi uuendamine jääb liiga viimasele hetkele



Ehkki kodakondsus- ja migratsiooniametis võib teenindaja öelda, et passi saab kätte näiteks nädalaga, pole see kunagi kindel. Kui nädala pärast on reis ja pass saab valmis ülejärgmisel nädalal, ongi reis rikutud (vihjeks: aitab passi tellimine kiirkorras, suurema teenustasuga).

3. Odava äärelinna hotelli pealt kokkuhoidmine



Kesklinnas kõigi vajalike asjade ja sündmuste keskel asuv hotell on alati kallim kui kaugel äärelinnas olev, ehkki äärelinna majutus võib olla isegi rohkemate tärnidega. Kokkuhoitud raha odavama hotelli pealt kulub igapäevasele transpordile kesklinna ja lisaks kulub ka arvestatav aeg igavale bussisõidule, selle asemel et nautida iga hetke kesklinnas sündmuste keskel (vihjeks: kasuta broneerimissüsteeme, mis otsivad soodsaid pakkumisi kesklinnas).

4. Aja üleplaneerimine



Kui iga tund päevast on millegi jaoks ette planeeritud, on see ohu märk. Piisab vaid mõnest viivitusest ja kogu hästiplaneeritud puhkusegraafik lendab uppi (vihjeks: jäta igasse päeva piisavalt aega mitte millegi tegemiseks).

5. Iseenda huvidega mittearvestamine



Kui sulle meeldivad pargid, siis ei pea kindlasti kõiki kuulsaid muuseume läbi kolistama. Käi seal, kus endal meeldib käia, mitte “kohustuslike vaatamisväärsuste” juures (vihjeks: palju huvitavaid paiku leiab ka soovitustest, mis tutvustavad käidavatelt radadelt eemale jäävaid kohti).

6. Odavlennuga kaugesse lennujaama lendamine