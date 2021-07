Mida tuleb teada sel suvel välisriike külastades? Siit leiad vastused kõige olulisematele küsimustele, mis praegu reisi planeerides võivad tekkida

Juhul, kui haigestud välismaal mistahes viirushaigusesse, sh koroonaviirusesse, hüvitab kindlustus sellega seoses tekkivad meditsiiniabikulud. Näiteks visiiditasud, haiglakulud aga ka vajalikud kulutused arsti poolt välja kirjutatud ravimitele. Plees nendib, et lisaks otsesele meditsiiniabile peaks jälgima, kas kindlustus katab ka karantiini jäämise ning tagasisõidupiletite maksumuse, kuna paljudel kindlustusandjatel on piirangud või kindlustata seda üldse.

Kui varasemalt tehti reisikindlustus viimasel minutil või jäeti suisa sõlmimata, siis täna on rõhk kohesel sõlmimisel ja teadlikumal valikul. Kui reis on broneeritud, tuleks leida sobiv kindlustus, sest koheselt kindlustades on võimalusi oluliselt enam. „Osad kindlustusandjad pakuvad laiemat kindlustuskaitset vaid piiratud aja või peab reisikindlustuse sõlmima teatud päevad enne reisi,“ lisab Plees. Samuti tagab varakult kindlustamine hüvitise olukorras, mil reis tuleb näiteks arsti soovitusel ootamatu jalaluu murru või mõne muu õnnetuse tõttu ära jätta.

Reisi planeerimisel tuleks kindlasti teha põhjalik eeltöö, üle vaadata sihtriigi olukord ja nakkuskordaja info Välisministeeriumi kodulehelt. Kindlasti tuleb meeles pidada, et kui kindlustamise hetkel on sihtriigi piir suletud ja seda ei avata kuni reisi alguseni, ei ole kindlustusest kasu, sest tegu ei ole ootamatu olukorraga.

4. Põdesin läbi või olen vaktsineeritud — mis sest koroonast enam?

Koroonaviiruse läbipõdenutel tuleb kindlasti jälgida, kas ja mis tingimustel neile reisikindlustust pakutakse. „Ka varasemalt läbipõetud või vaktsineeritud inimesed võivad taas koroonasse haigestuda, mille tõttu võib reis katkeda,“ nendib Plees. Seetõttu on oluline otsida kindlustust, mis katab reisitõrke kulud ka COVID-19 haigestumisel. Võib juhtuda, et reisi ärajäämise või katkemise kindlustuskaitset pakutakse vaid neile, kellel on olemas negatiivne PCR test, mis on tehtud peale läbipõdemist, kuid enne reisi algust. Samuti peaks arvestama, et negatiivset koroonatesti võib nõuda ka teele jääv transiitriik, kus toimub ümberistumine järgmisele lennule,“ rõhutab IIZI vara- ja isikukindlustuse tootearendusjuht Pille Plees.

5. Kuidas on reisil teiste riskidega?

„Kuigi koroona on hetkel fookuses, siis see ei tähenda, et reisimist puudutavad muud riskid on taandunud,“ nendib Plees. Reisimist võivad jätkuvalt mõjutada näiteks enne reisi haigestumine kõhuviirusesse, streikivad lennufirmad, vulkaani ootamatu aktiviseerumine, terrorismiakt, lennugraafikute muudatused, ürituste tühistamine või edasilükkamine jms. Samuti juhtumid, mis tekivad võõrsil purjetamise, surfamise või mõne muu spordiala harrastamisel. Tasub läbi mõelda, millise transpordivahendiga reisitakse, mis väärtusega on kaasavõetav pagas ning mis on sinu reisi eesmärk.

6. Kas perega, laste või vanavanematega reisides on midagi teisiti?

Perega reisile minnes on oluline, et kindlustatud oleksid kõik reisijad, sest enamasti hüvitatakse pereliikme haigestumisel teistele reisijatele reisi ärajäämise või reisitõrkega seotud kulud. Näiteks olukorras, mil kauaoodatud reisi saabudes selgub, et lapsed on haigestunud ning reisile minna ei ole võimalik. Reisikaaslase lisakulud hüvitatakse ka juhul, kui vanaema haigestub reisil olles ning pereliige peab temaga planeeritust kauem sihtriigis viibima.