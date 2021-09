MILITAARTURISMI PÄRLEID | Norra sõjalennunduse põnev ajalugu: millised on kuninglike õhujõudude põnevaimad eksponaadid?

Omamoodi põnev eksponaat on ka Suurbritannias de Havilland'i tehases valminud Vampire F.3s, mida norrakad hankisid endale paarkümmend tükki vahetult pärast sõda. Gardermoeni kollektsiooni kuuluv lennuk on eriline sellepärast, et see on esimene reaktiiv, mis Kuninglikes Õhujõududes teenistusse astus.