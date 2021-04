MILITAARTURISMI PÄRLEID | Eesti suurim sõjamuuseum asub Viimsis, mis on ajalooliselt tähtis sõjaline tugipunkt

Ainult sõjamuuseumis:

Metsavendade talvepunker

Külma sõja näituse osaks on metsavendade maa-aluse talvepunkri koopia, kuhu võib ise sisse ronida ja saada aimu, millistes tingimustes elasid metsades mehed ja naised, kes keeldusid Nõukogude okupatsioonivõimuga koostööd tegemast. Muuseumis asuva punkri hämaruses on muide peetud isegi nõupidamisi.

Eesti ajaloolised vormid

Sõjamuuseumis on väljas 14 Eesti kaitseväe ajaloolist vormi perioodist 1917 kuni 1940, millest ainult kaks on koopiad. Lisaks vormidele on näitusel esitletud vormielemendid, sõjaväeüksuste tunnusmärgid ja väeosade lippude kavandid.

Laidoneri ordenid

Sõjamuuseumi kogu üheks pärliks on kindral Johan Laidonerile annetatud teenetemärgid. Laidoner koos abikaasaga küüditati 1940. aastal Venemaale ja hiljem vangistati, kuid sugulastel õnnestus ordenid ja mõned teised esemed Teise maailmasõja ajal päästa. Eestisse tagasi jõudsid need USA presidendi George W. Bushi vahendusel 2004. aastal. Näeb ka sõjavägede ülemjuhataja omaaegse kabineti mööblit Tallinnas Pagari tänaval asunud sõjaministeeriumist.

Relvad

Koostöös Eesti Ajaloomuuseumiga kokku pandud relvanäitusel on eksponeeritud 130 tuli- ja külmrelva alates 18. sajandi keskpaigast kuni 20. sajandi keskpaigani. Seega saab ülevaate relvastuse arengust alates Napoleoni sõdadest kuni Teise maailmasõjani.

Rasketehnika

Rasketehnika ekspositsiooni suurim „toru” on NSV Liidu 152 mm haubits M1909/30, aga näha saab näiteks ka kuulsaimat Teises maailmasõjas kasutusel olnud Saksa suurtükki, 88 mm õhutõrjesuurtükki Flak 37, mis sai kuulsaks hoopis tankitõrjekahurina, sest selle mürsk läbistas kuni sõja lõpuni kõigi vastase tankide soomuse. Ka Saksa liikursuurtükk Sturmgeschütz III pälvib sageli külastajate huvi.

Velesann ja sõjamehe spaa

Afganistani missiooni näituse keskmes on kaks sauna: Camp Bastioni Eesti väekontingendi alale Camp Kratt Eesti kaitseväelaste kätega ehitatud saun „Velesann”, mis muide on siiani täiesti töökorras, ning sõjamehe spaa — mobiilne saun, mis liikus aastatel 2013-2014 Eesti väekontingendi lahingukompaniiga baaslaagrites kaasas.