Heida pilk peale | Militaarobjektid Järvamaal: raketibaasid, lennuväljad ja salajane mägi

Foto: Asso Puidet

Järvamaa, Eestimaa süda, on rikkaliku pärandiga piirkond, kus on oma osa ka sõjaajalool. Kui Paide Vallitorn ja Liivi sõja monument on üsna tuntud, siis võib-olla vähem teatakse hilisema aja militaarobjektidest. Seetõttu tasub neile ka pilk peale heita.