MILITAARTURISMI PÄRLEID | Vytautas Suure nimelisest Leedu sõjamuuseumist leiab ka kolme Siberis skorbuuti surnud eesti mehe nime

15. detsembril 1919 otsustas Leedu relvajõudude ülemjuhataja kindralleitnant Pranas Liatukas rajada sõjamuuseumi, kuid see otsus jäi sõjakeerises paberile. Uue korralduse andis ta 22. jaanuaril 1921 ja rõhutas selles, et loodaval muuseumil on üllas eesmärk jätta tulevastele põlvedele jälg, kuidas läbi raskuste sündis iseseisvus, jäädvustades iga ohvitseri ja sõduri panust. Muuseumi avamiseni jõuti kiiresti, riigi kolmandal sünnipäeval Leedu ajutises pealinnas Kaunases. Muuseum alustas tööd 19. sajandi lõpus ehitatud vanas tsaariarmee maneežis, oma asukohta on ta jäänud tänapäevani.

Pärast muuseumi avamist 1922. aastal anti korraldus, millega kuulutati, et sõjamuuseumi arendamine on ühine eesmärk, rügementides kästi moodustada ajaloo talletamiseks komisjonid. Korralduses märgiti, et muuseumile tuleb tuua üksuste asutamise ja sõjateega seotud dokumendid — rõhutades, et nii palju kui sõjaline saladus lubab — ja esemed. Erilist tähelepanu paluti pöörata raamatukandjate tegevuse jäädvustamisele ja Leedu okupeerimisele I maailmasõja ajal, sest see materjal ei pruugi säilida järeltulevatele põlvedele. Raamatukandjad olid Leedu patrioodid, kes aastatel 1864-1904 levitasid ladina tähestikus leedukeelset kirjandust, mille Vene võimud olid pärast luhtunud ülestõusu keelanud. Muuseumi ees on 1928. aastal neile püstitatud monument.