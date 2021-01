MILITAARTURISMI PÄRLEID | Karosta vangla Lätis — väidetavalt üks enim kummitavamaid paiku maailmas

Üsna I maailmasõja alguses langes Liepaja koos Karostaga sakslaste kätte, kes hoidsid seda enda valduses, kuni britid nad Läti iseseisvuse toetuseks 1919. aasta mais ilma suurema pingutuseta minema kupatasid.

Süngeim etapp ajaloos

Pärast Läti iseseisvumist läks Karosta Läti kaitseväe kätte ning seal paiknesid nii maa- kui merejõudude üksused, kellele kogu territooriumi haldamine käis selgelt üle jõu. Seetõttu jäid paljud hooned hooletusse ja hakkasid lagunema.

Olukord muutus 1939. aastal, mil algas süngeim etapp Karosta ajaloos. Baaside lepinguga läks terve sõjasadama ala Nõukogude vägede valdusesse ning vangla said endale uue võimu repressiivorganid. Kuni sakslased nad sealt mõne aja pärast välja peksid ja vanglat ise sihtotstarbeliselt kasutama hakkasid.

On kindlaks tehtud, et aastatel 1944-1945 tegutses Karosta vanglas Saksa armee välikohus, mis mõistis ning viis täide ainult ühte liiki otsuseid. Hoolimata sellest, kas kahtlusalused olid tsiviilisikud, väejooksikud või vastased.

Pärast II maailmasõja lõppu kuulutati Karosta salajaseks ja Liepaja kinniseks linnaks ning nii jäi see Nõukogude okupatsiooni lõpuni. Karosta vangla aga oli kinnipidamiskohana kasutusel ka pärast Läti taasiseseisvumist. Vangla lõpetas toimimise 1997. aastal. Enamasti kandsid seal karistust sõjaväelased, kuid stalinistlikel aastatel hoiti seal ka näiteks „rahvavaenlasi”. Totalitaarsete režiimide ajal lasti selles vanglas maha umbes 150 inimest.

Tume turism Läti moodi

Algusest saati on Karosta vangla olnud sünge koht, kus murti inimeste saatusi ja rõhuti vaba vaimsust. Ilmselt seetõttu on seal täheldatud mitmesuguseid seletamatuid nähtusi — kõmisevad sammud, lambipirnid, mis end ise lahti keeravad, suletud kongiuste avanemine ja viirastuslike kujude ilmumine koridorides.

Neid ilminguid on püüdnud tabada ka populaarse rahvusvahelise telesaate „Ghost Hunters International” meeskond, kes nähtu ja kogetu põhjal järeldas, et see on üks enim kummitustega asustatud paiku maailmas. Kes nende juttu just puhta kullana ei võta, võib üritada selles ise veenduda.

Karosta vangla ei ole lihtne muuseum ega tavaline ööbimispaik, vaid midagi enamat. Külastajatel on seal võimalus osaleda mitmesugustes näitemängudes, olla „ülekuulatav” nõukogude repressiivorganite „ülekuulamisel”, liikuda tõrvikuvalgel vangla rusuvates maa-alustes katakombides ning veeta öö vangla müüride vahel ja tunda kübetki sellest, mida pidid tundma need, kes seal on pidanud oma saatust ootama.

Kindlasti pole tegemist meelelahutusega igale maitsele, aga kui huvi on, siis miks ka mitte? Ülemäära kulukas see just pole ja elamusi saab kuhjaga. Nii häid kui halbu, kuid Karostale kohaseid.

Vaata ka videot: