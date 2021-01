MILITAARTURISMI PÄRLEID | Viikingitest rahusõduriteni. Stockholmi Armeemuuseumi ekspositsioonis on olulisel kohal Eestist pärit museaal

Muuseumirahvas ise on eriti uhke oma trofeekollektsiooni üle, mis on nende valdusesse sattunud tänu vanale traditsioonile alistatud vastase leerist sõjasaaki koguda. Ja seda võimalust on nad kasutanud ohtralt, mistõttu muuseumi kogus on ligi 4000 lahinguväljalt korjatud eset alates rasketest suurtükkidest ning lõpetades peenemat sorti muusikariistadega.