MILITAARTURISMI PÄRLEID | Salajane haigla Budapesti südames, mis kirjutati ajalukku tuhandete inimeste verega

Budapesti kohal kõrguva kunagise impeeriumi valitsejate lossi all peitub koht, mis kirjutati möödunud sajandil Ungari ajalukku tuhandete inimeste verega. Nüüd võib igaüks oma silmaga kaema minna, kuidas seda tehti. Mõõduka hinna eest muidugi.

Möödunud sajandi kõige verisem periood Ungaris ja ka mujal oli loomulikult II maailmasõda, mistõttu ei eksi need, kes seostavad seda kohta just selle sündmusega. Erinevalt paljudest teistest maailmasõjale pühendatud mälestusmärkidest pole selle koha keskmes inimeste eluküünalde kustutamine, vaid hoopis nende põlemas hoidmine.

Budapesti kohal kõrguva Buda lossi all asub Ungari pealinna üks põnevamaid vaatamisväärsusi Hospital in the Rock. Autor: commons.wikimedia.org