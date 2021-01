MILITAARTURISMI PÄRLEID | Ka kõige rahuarmastavamas riigis on sõjamuuseum

Belgia asub sarnaselt Eestile maailma ristteedel, kus suurriigid on pidevalt omavahel rammu katsunud. Belgiale on see küll minevik, kuid I ja II maailmasõja ajal saadud kogemused on jätnud riigi mõttemaailma oma jälje, mida peegeldab Belgia Kuninglike Relvajõudude ja Sõjaajaloo muuseum.

Kohalikele valloonidele Musée Royal de l’Armée et d’Histoire Militaire või kohalikele flaamidele Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis asutati 1910. aastal. See asub Brüsselis Viiekümnenda aastapäeva pargis (taas on heal lapsel mitu nime, vastavalt siis Parc du Cinquantenaire või Jubelpark), mille rajas kuningas Leopold II riigi 50. juubeliks 1880. aastal.

Muuseum on kaitseministeeriumi valitsemisalas ja kuni 2016. aasta alguseni oli selle külastamine kõigile tasuta, aga kaitse-eelarve kärpimiste tõttu tuleb külastajal nüüd pilet lunastada. Sellega koos kadus ka muuseumi ajalooline traditsioon — sulgemine tunniseks lõunapausiks.

Galeriid eri ajalooetappidele

Muuseum ei tutvusta ainult Belgia riigi sõjaajalugu, vaid ka sellele eelnenud arenguid Belgia territooriumil. Eraldi galerii tutvustab keskaegseid relvi ja turviseid. Kõrgaadlilt pärinevad turvised ja relvad on tänu kaunistustele rohkem kunstiteosed kui relvastus. Erilist tähelepanu tõmbab väikesele printsile sepistatud soomusrüü.

Loomulikult on olemas ülevaade Napoleoni ajastust, mis lõi eeltingimused Belgia riikluse sünniks. Eraldi väiksem galerii on pühendatud flaami ajastule, mis eelnes Belgia Kuningriigile aastatel 1815-1830, kui Belgia oli osa Madalmaade kuningriigist, millest revolutsiooni käigus eralduti.