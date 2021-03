MILITAARTURISMI PÄRLEID | Mustendavad kuuliaugud, lõikav tuul ja mõrkjad meenutused — see on Westerplatte lahinguväli Poolas

Mustendavad kuuliaugud. Lõikav tuul. Lubjatud seinad. Väändunud metallarmatuur. Valged laineharjad. Murenenud betoon. Imposantsed ausambad. Mõrkjad meenutused. Uhked mälestused. See on Westerplatte — poolsaar Poola sadamalinna Gdanski mereväravas.

Ega sel poolteist kilomeetrit pikal ja paarsada meetrit laial maasäärel suurt midagi vaadata ega teha olegi. Pigem on selle koha väärtus sümboolne, et mitte öelda ikooniline. Just selle Gdanski, toona vabalinn Danzigi sadamakanali ja lahesopi vahele surutud maariba pärast puhkes 1939. aasta 1. septembri varahommikul kell 4.48 lahing, mida laiemalt teatakse kui II maailmasõja esimest Euroopa pinnal peetud lahingut.

Lahing, mis ründava poole optimistliku, ent jõudude vahekorda arvestades sugugi mitte ebarealistliku hinnangu kohaselt oleks pidanud lõppema Poola vägede allavandumisega kümme minutit pärast puhkemist. Ratsionaalsetel kaalutlustel aga, lähtudes Poola väejuhatuse plaanidest ning tahtest, kestma 12 tundi. Tegelikult aga vältas lahing seitse päeva.

See oli lahing, mille tules karastusid Poola esimesed sõjakangelased. Päevi ja öid magamata, lõppeva laskemoona ja toiduvarude ning olematu meditsiinitoe kiuste haarasid nad oma relvad ning asusuid laskepositsioonidele. Need neli, kes tõrkusid ja tahtsid deserteeruda, said oma kamraadidelt kuuli kuklasse ning aeti ühishauda.

Lahing, kus Saksa väed said esimest korda maitsta kaotuse kibedust. Rünnak rünnaku järel proovisid nad murda poolakate vastupanu. Ning ikka ja jälle pidid nad tagasi tõmbuma. Juba esimesel rünnakul sai poolakate kuulipildujate ja hästi sihitud miinipildujate tules poolesajale Saksa vormis noormehele blitzkrieg läbi.

Westerplatte võitleb edasi

Westerplatte on meelespidamist vääriv õppetund, mis näitas, et endast kümme korda arvukamale ning oluliselt paremini relvastatud vastasele on võimalik vastu hakata.