MILITAARTURISMI PÄRLEID | Pahkla raketibaas, mis oli nõukogude ajal mässitud tihedasse saladuseloori

Kivide kuningas

Nimelt lebavad Pahkla raketibaasi lähedal ka kuus suurt rändrahnu, millest ühte kutsutakse austavalt Eestimaa kivide kuningaks.

Kuigi nimi on uhke, et kuulu see tegelikult ühegi näitaja poolest omataoliste moodustiste pingerea tippu. Ega ka esiviiekümnesse. Sellest hoolimata on tegemist muljetavaldava isendiga, mille ümbermõõt on ligikaudu kolmkümmend meetrit ning kõrgus pea neli ja pool meetrit.

Rändrahnu olulisusest annab tunnistust ka fakt, et isegi nõukogude ajal, mil raketibaas oli veel mässitud tihedasse saladuseloori, pääsesid huvilised sellele ligi. Põhja poolt, mööda mitmekordse okastraataiaga piiratud teed, mida valvasid sõjaväelased. Nagu kivigi, mis oli külgedelt samuti aiaga ümbritsetud.

See, miks punaväelased, kes enamasti ei hiilanud liigse ümbruskonnast hoolimisega, otsustasid Pahklas nii palju vaeva näha, et inimesed saaksid kivi juurde minna, jääb paraku üsna arusaamatuks. Võib-olla lootsid nad, et keegi urgitseb rahnu läbivast praost välja kella, mille üks aadlimees legendi järgi kunagi sinna oli pillanud? Vähe tõenäoline. Või tahtsid nad näha, kes kivi vaatamas käivad, et nende hulgast välja sõeluda mõni lääne spioon? Ilmselt samuti mitte.

Olgu sellega kuidas on, kuid Eestimaa kivide kuningale ja selle kaaslastele tasub kindlasti pilk peale panna. Raketibaas ise aga pole enam suurem asi vaatamisväärsus. Ühte-teist on seal küll veel säilinud, kuid mitte ülemäära palju. Õnneks on meil ka paremaid kohti, kus oma militaarturismihuvi rahuldada.

Vaata ka videot Pahkla raketibaasist: