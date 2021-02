MILITAARTURISMI PÄRLEID | Saksa tankimuuseum — üks suurimaid ja mitmekülgsemaid soomustehnika väljapanekuid Euroopas

Ametliku nimetusega Deutsches Panzermuseum Munster, mis maakeeli kõlab Saksa Tankimuuseum Munsteris, on asutatud 1983. aastal. Asub see Munsteris Alam-Saksi liidumaal Saksamaa soomusvägede südames. Seal paiknesid juba XIX sajandil suurtükiväe- ja raudteeüksused, I ja II maailmasõja ajal ka tankiüksused. Bundeswehri loomisest peale asub Munsteris tankivägede väljaõppekeskus koos polügoonidega. Tankimuuseum on välja kasvanud väljaõppekeskuse kogudest ning tegutseb koostöös linnaga. Muuseumi põhiliseks eesmärgiks on Saksa soomusvägede ajaloo uurimine ja koduleht rõhutab, et tegemist ei ole sõjaliste väärtuste ülistamiskohaga, vaid see on ka sõjavastane muuseum. Enamik soomukeid on töökorras, käivad taastamistööd kõigi töökorda tegemiseks. Muuseumi restaureerimispersonal teeb iga soomuki kohta ulatuslikke uuringuid, et taastada need algset kuju ja värvitabelit järgides.