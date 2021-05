MILITAARTURISMI PÄRLEID | Väljasõit rohelusse ehk Raketibaasid Lääne-Virumaal

Reisijuhi ajaraamiks on 20. sajand ning kaardile on kantud 677 objekti. Reisimehe praktiliseks abiliseks on igas nutiseadmes kättesaadav Google Maps'i kaardirakendus, mis aitab retke erinevaid etappe planeerida ning juhatab täpse tee ühe huvipunkti juurest järgmiseni. Iga huvipunkti juures leidub kaardirakenduses infot ja fotosid. Kui on soovi leida lisalugemist, on toodud linke või viiteid infoallikatele. Ühelegi mälestusmärgile ei ole pööratud ideoloogilist tähelepanu. Edastatud on ainult kättesaadav info ning tehtud korrektsioone ilmsetes ideoloogilistes liialdustes.

Teejuht kirjeldab suurel hulgal just mälestusmärke, sest neid on lihtsalt kõige rohkem. Uue aja saabudes on silmapaistev hulk nõukogudeaegseid mälestusmärke maha jäetud ja võssa kasvanud. Samuti on paljud objektid avariilises seisukorras ja ohtlikud, seega ettevaatust! Kui objekt paikneb eravalduses ja ligipääs sinna on piiratud või puudub, on see ära märgitud.