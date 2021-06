Saa osa Eesti parimatest loodusretkedest: giidiga matkad vingetesse paikadesse, kuhu muidu ei satu

Tamme talu ürdiaed Foto: Madis Veltman

Matkata võib muidugi omakeskis, kuid giidiga on kraadivõrra vingem: ta oskab viia paikadesse, kuhu muidu ei satu, ja rääkida juurde selliseid jutte, mis muidu iial sinuni ei jõuaks. Need loodusmatkad on saanud ka EHE-ökomärgise — tasub usaldada ja proovida. Ökoturismimärgis EHE tähendab, et need reiside korraldajad hoiavad kohalikku kultuuri ja loodust ning töötavad jätkusuutlikult.