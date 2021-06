Palju rõõmu spordihuvilistele: Põltsamaa WPark alustab teist hooaega

Lisaks sellele, et WPark on ainus ringkaabliga veelauapark Eestis, on unikaalne ka see, et viiele 11,5 meetri kõrgusele tornile kinnitatud 643 meetri pikkune ringkaabel liigub päripäeva. „Neid on kogu maailmas vähem kui vastupäeva liikumisega kaabliparke. Seetõttu on WParkis harjutamisrõõmu igal tasemel sõitjatele — algajatest professionaalideni, kes saavad lihvida trikkide tegemist vastupidiselt harjumuspärasele sõidusuunale,” kinnitab Pärle.