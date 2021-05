AVASTA EESTIMAAD | Kesk-Eesti meelitab rändama iidsetes linnustes, mis pakuvad avastamisrõõmu tervele perele

Viljandi Lossimäed koos ordulinnuse varemetega on äratanud huvi juba sajandeid. Müstilised linnuse varemed ja ümber olev park kujunes viljandlastele puhkealaks eelmise sajandi alguses. Lossimäed on oma vaadete ilus ületamatud — varemed, rippsild ja järv all orus.

Kesk-Eesti iidsed linnused on igati väärt avastamist ja põnevaks retkeks tasub arvestada terve päev. Hea on teadmiseks võtta, et juunist augustini on Põltsamaa lossil ja Ajakeskusel Wittenstein omavaheline koostöö, külastades üht, on teise pilet soodsam.