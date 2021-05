Tuntud Eesti reisikorraldaja võttis eesmärgiks propageerida kodumaist puhkust

"Välismaised puhkusesihtkohad Türgi ja Kreeka on juba aastaid olnud eestlaste lemmiksihtkohad ja seda ka sel suvel, huvi sinna puhkama sõita on endiselt suur," lausus Estraveli turundusjuht Katrin Aaslaid. Et aga tähelepanu saaksid ka siinsed turismiettevõtted, otsustas kohalik reisikorraldaja sel aastal käivitada suurema kampaania kodumaal pakutavaga.

"Paljud inimesed avastasid Eestimaad viimati aastaid tagasi ja neil pole aimugi kui palju olukord vahepeal muutunud on ja milliseid uusi ning erinevaid võimalusi pakutakse. Seepärast oleme oma suvepakkumiste valikusse tänavu lisanud rekordarvu erinevaid võimalusi aktiivseks puhkuseks ja mõnusaks ajaveetmiseks Eestis ja Läänemere saartel," lisas Aaslaid.

Estraveli Baltikumi piirkonna toote- ja müügijuhi Riina Rautsi sõnul leiab Estraveli suvepakkumiste valikust erinevas hinnaklassis puhkemaju üle Eesti. Suur huvi on näiteks Hõbekala külalistemaja, Ungru Puhkemajade ja Kalana Puhkeküla vastu Hiiumaal. Populaarsed on ka Maria talu Pärnumaal, Karupahna puhkemaja Järvamaal, Energia talu Viljandimaal, Ulge Pargi suvemaja Võrtsjärve ääres ning Nyboni puhkemaja Ruhnu saarel. "Sel aastal on valikus tavapärasest rohkem puhkuseideid Eesti saartel. Leidub nii päevaseid reise Pranglile, Vormsile, Kihnu ja Hiiumaa laidudele kui ka mitmepäevaseid ööbimisega pakette, näiteks Viirelaiule, Saaremaale või Ruhnu," loetles Rauts.

Mitmed majutuskohad pakuvad oma pakettides lisavõimalusi, näiteks kuuluvad pakkumiste juurde sageli jalgrattarent, ratsamatkad, süsta- ja kanuumatkad, kettagolf, linnuvaatlus ja palju muud. Pakkumiste hulgast leiab ka suveetendused, rabamatkad, karuvaatluse, hülgevaatluse, mõisamajutuse, spaad ning romantika- ja linnapuhkuse paketid. Peale spaade taasavamise teadet hakati koheselt broneerima ka spaapuhkusi erinevates Eesti kuurortlinnades nagu näiteks Saaremaa ja Pärnu.

"Neile, kes otsivad Eestis puhkamisest vaheldust, kuid kaugele välismaale reisida ei soovi, on valikus erinevad merereisid nii Soome kui Läänemere saartele. Läbi aegade on olnud eestlaste seas enim armastatud Ahvenamaa", soovitas Estraveli tootjasuhete juht Kristi Kukk. Juulikuus on Ahvenamaad külastades võimalik mh osa saada ka rahvusvahelisest purjelaevade regatist Tall Ships Race, kus saab näha maailma suurimaid purjelaevu.