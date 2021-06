Uus ja põnev turismimarsruut kutsub suvel Eestit avastama: uuri lähemalt, lahenda test ja võida vahvaid auhindu

Uuest Via Hanseatica Plus marsruudi virtuaalsest reisiplaneerijast leiab pluss-alade turismiobjektid ja vaatamisväärsused, suvise marsruudi ning temaatilised teekonnad kultuurihuvilistele, loodusesõpradele, peredele ja toidugurmaanidele. Via Hanseatica Plus teekond läbib lisaks Riiale, Tartule ja Peterburile ka Viljandit, Rakveret, Pihkvat ja Viiburit.