Põnevad sihtkohad avastamiseks: viis linna, mida kevadel laevaga Rootsi reisides külastada

Rootsi suuruselt neljandas linnas asub Skandinaavia vanim Uppsala ülikool ning siin on tehtud palju olulisi avastusi ja leiutisi (sh Celsiuse temperatuuriskaala 1742. aastal). Uppsala tähtsust Rootsi teaduse ja teadmiste keskusena avasta läbi Uppsala lossi , erinevate muuseumide ja ajalooliste vaatamisväärsuste . Šoppa liikluseta Svartbäcksgatani ostutänaval ja naudi hubaseid ülikoolilinna kohvikuid.

Kui otsid ainulaadset segu maalilisest loodusest, keskaegsetest katedraalidest kuni viikingite varemeteni, siis Västerås on hea valik. Kindlasti külasta Kyrkbackenit, Västeråsi ühte vanimat värviliste puitmajadega linnaosa. Lastega reisijatele pakub tänapäevast põnevust Kokpunkteni veepark , mis asub kaheksal korrusel endises soojuselektrijaamas. Siin saab näiteks proovida VR-prillidega sukelduda. Aktiivse eluviisi harrastajaid ootavad kergliiklusteed või matkarajad . Rendi ratas ja naudi linna vaatamisväärsusi liikudes!

Rahvusparkide ja looduskaitsealade vahel laiuv Örebro linn võlub munakivitänavate ja muljetavaldava arhitektuuriga. Kesklinn on täis gurmeekohvikuid ja linna keskel kõrgub jõe saarel asuv Örebro loss . Linna põhjaosas asub 58-meetrine seenekujuline veetorn Svampen, mille vaateplatvormilt avaneb imeline vaade. Wadköpingi vabaõhumuuseum pakub võimaluse piiluda 18.-19. sajandi Rootsi väikelinna arhitektuuri. Väikestest majakestest leiab toredad kauplused, kohvikud, näitused ja muuseumid, millega oma päeva sisustada.

Norrköping kannab sellist hüüdnime oma ajaloolise rolli tõttu paberi- ja tekstiilitööstuses. Paljud linna vaatamisväärsused paiknevad vana tööstuskvartali ümber, mille pärand on säilinud enam kui 30 aastat peale viimaste tehaste sulgemist. Kvartalit ümbritsevad kosed, mis kunagi aitasid tööstuskvartali tootmissektorit hüdroelektrienergiaga varustada. Muuseumitest külasta ainulaadset Töömuuseumi, et saada inspiratsiooni teiste inimeste lugudest. 30 minuti kaugusel kesklinnast asub aga Põhjamaade armastatuim Kolmårdeni looduspark, mis on kuulus oma delfinaariumi poolest. Siit ei puudu ka laste mängumaa ja isegi Ameerika mäed.