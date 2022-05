DFDS uuendab jõudsalt oma Läänemere laevaparki: uue laeva teekond kodusadamasse oli närvekõditav

DFDS on seadnud eesmärgiks vähendada süsinikuemissioone 45 protsendi võrra 2030. aastaks. Laevapargi uuendamine on oluline samm selle eesmärgi suunas liikumisel. Uute laevade CO2-jälg on viiendiku võrra väiksem, kui seni liini teenindanud laevadel.

Kaks uut alust on suurendanud DFDS-i võimekust Leedu-Rootsi suunal kolmandiku võrra. „Tagasiside jaanuaris Klaipeda-Karlshamni liinil tööd alustanud Aura Seaways laevale on olnud väga positiivne. Uued laevad on oluliselt vaiksemad ja ruumikamad, pakkudes mugavamaid kajuteid ja vabaaja veetmise võimalusi pardal. Nii Luna Seaways’i kui Aura Seaways’i pardal on kolm restorani ja baari, pood, laste mänguala ning mugavad puhkealad,“ rääkis Peeter Ojasaar.