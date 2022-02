Tallink taastab reisid Rootsi: Baltic Queeni pardal pakutakse koolivaheajal meelelahutust kogu perele

Koolivaheajaks on Tallinki meelelahutustiim toonud Baltic Queen’i pardale põnevaid tegevusi igas vanuses lastele, säravat meelelahutust ja tuntud artiste, kelle muusika ja showprogrammid toovad pärast pikka ootamist ja külma talve kindlasti värvid meie ellu tagasi.

18.-19. veebruaril võib igaüks kogeda Baltic Queeni pardal isiklikku tänapäeva muinaslugu või ümiseda Tallinna panoraamile lehvitades „Nii ma jälle läen“ koos Terminaatoriga, ning 24.-25. veebruaril on põhjust tähistada Eesti Vabariigi aastapäeva pardal, öelda sõpradele taas saame kokku ja tulla kaasa elama Ivo Linnale & Supernovale.

Lisaks staarartistidele pakub tuntud Eesti meelelahutusagentuur Showstoppers igal õhtul võimalust nautida täiesti uusi ja kaasahaaravaid rokilugude showprogrammi „Knock the Rock!“ ning popmuusika hittidest koosnevat programmi „TopPop!“.

Kõigis vanuses lastele ja lapsemeelsetele pakub koolivaheajal maagilist meelelahutust Mullimees vahva muusikalise mullishowga, millele järgneb ka mullide tegemise töötuba. Kõige väiksemaid reisijaid lõbustavad laeval laste lemmikud Hüljes Harri ja Lotte ning veidi vanematel lastel on võimalik end proovile panna uue põneva interaktiivse seiklusmänguga Hack on the Deck. Loomulikult ei puudu lasteprogrammist traditsioonilised näomaalingud, õhupallid ning suurematele lastele põnevust pakkuvad videomängud ja muu.