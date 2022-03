Eesti lennufirma NyxAir alustas reisijatevedu neljal liinil Rootsis ja Soomes, peagi lisandub üks liin Eestist

Stockholmi kesklinnast vähem kui pooletunnise autosõidu kaugusel asuv Bromma lennujaam teenindab eelkõige Rootsi siselende ning era- ja tellimuslende. Varem on NyxAir Rootsis lennanud Bromma lennujaamast Malmösse ja Ängelholm-Helsingborgi. NyxAir on Arlanda lennuväljalt varem lennanud Vilhelmina ja Lycksele lennuväljadele.

NyxAir on 2017. aastal loodud Eesti erakapitalil põhinev lennuettevõte, mis opereerib regulaar- ja tellimuslende Saab 2000, Saab 340 ning ATR 42-500 reisilennukitega. Kokku on Eesti õhusõidukite registris kümme NyxAiri opereeritavat lennukit. NyxAiril on Eesti Lennuameti väljastatud lennuettevõtja sertifikaat ja hooldusorganisatsiooni sertifikaat ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi väljastatud lennuettevõtja lennutegevusluba reisijate, posti ja/või lasti veoks õhu teel tasu eest. NyxAir on Euroopa lennufirmade ühenduse ERA (European Regions Airline Association) liige.