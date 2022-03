DFDS toob Eesti-Rootsi liinile tagasi teise laeva

DFDS-i laevad võtavad lisaks lastile peale ka autoga reisijaid, kelle jaoks pakuvad lisaväljumised rohkem võimalusi ja paindlikkust. DFDS-i Paldiski-Kapellskäri liini kaubamaht ja reisijate arv on viimastel aastatel stabiilset tõusnud. Täiendava laeva tagasi toomine liinile võimaldab mahtusid veelgi kasvatada.

”Vaatamata keerulisele aegadele Euroopas ja kogu maailmas, on kaupade ja inimeste liikumine Baltimaade ja Skandinaavia vahel püsinud stabiilsena. See annab julgust olla mõõdukalt optimistlik ka tuleviku suhtes. Tänu sellele, et DFDS-i laevapark Läänemerel sai aasta alguses uhiuute laevade näol täiendust, saame naasta oma pikaajalise strateegia juurde ehk opereerida taaskord Paldiski-Kapellskär liinil kahe laevaga,” ütles DFDS Eesti juht Peeter Ojasaar.