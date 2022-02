Reisijad ja laevafirmad rõõmustavad: Rootsi kaotab tänasest kõik koroonapiirangud

"See on väga hea uudis mitte ainult neile, kes juba talvepuhkuse Skandinaavia mägedes on planeerinud veeta, vaid ka neile, kes alles mõtlevad, mida oma suvepuhkusega ette võtta! Tundub, et Rootsi ametivõimud on aru saanud, et osaliste piirangutega jätkamine oleks märkimisväärne inimressursside ebaotstarbekas kasutamine, mis nakkusohutuse seisukohalt mitte midagi ei muudaks. Loodan väga, et Rootsi Rahvatervise Agentuuri otsus julgustab sarnaselt toimima nii Eesti kui ka meie teiste naaberriikide terviseameteid, mis omakorda lubaks nii reisijatele, turismisektorile kui ka laevandusettevõtetele palju lootusrikkamalt tulevikku vaadata," kommenteerib DFDS Eesti juht Peeter Ojasaar.