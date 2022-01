FOTOD | Vaata, milline näeb välja DFDSi suurim kauba- ja reisilaev Aura Seaways

“Aura Seaways on esimene laev alates 1982. aastast, mille DFDS on lasknud enda jaoks uuena ehitada. Oleme seadnud eesmärgiks vähendada meie süsinikuheitmeid 45% võrra 2030. aastaks — uue keskkonnasõbraliku laeva kasutuselevõtt on oluline orientiir sellel teekonnal. Aura Seaways vastab uutele keskkonnatõhususe standarditele EEDI (Energy Efficiency Design Index) ning selle süsiniku jalajälg on viiendiku võrra väiksem, kui meie praegustel laevadel,” selgitas Anders Refsgaard, DFDSi asepresident ja Baltikumi piirkonna juht.

“Nii suurt laeva pole meil Baltikumis veel olnud. Kaubaveo mahtude mõistes on tegu ilmselt suurima ro-pax-laevaga Läänemerel. Aura Seaways autotekk mahutab 4,5 kilomeetri jagu sõidukeid. Täiendav võimekus aitab mugavamalt ja kiiremini teenindada järjest kasvavaid kaupade mahtusid, aga ka viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud tavareisijate hulka,” rääkis Peeter Ojasaar, DFDS Eesti juht.

Reisijate mugavust silmas pidades on Aura Seaways’i pardal eraldi toitlustus- ja puhkeala. Võrreldes DFDSi praeguste laevadega on uuel laeval ka rohkem reisijate alasid ja kaasaegseid lahendusi, mis võtavad arvesse nii autojuhtide kui tavareisijate vajadusi. Aura Seaways pardal on kolm restorani, kolm baari, pood, laste mänguala ja ruumikad puhkealad.

Teekond kodusadamasse relvastatud valve all

Möödunud aasta lõpul Hiina laevatehases valminud ja koduteed alustanud Aura Seaways läbis rohkem kui 11 000 meremiili pikkuse teekonna 28 päevaga.

“Reis Hiinast Leetu oli väga põnev, sest tavapäraselt me nii pikki teekondi ei läbi. Adeni laht, Suessi kanal ja Malaka väin on kohad, mis pakuvad kahtlemata elevust igale meremehele. Teekond kulges üldjoontes sujuvalt. Tuli ette väiksemaid tehnilisi viperusi, mis värskelt tehasest väljunud laeva puhul on tavapärased,” kirjeldas koduteekonda Aura Seaways kapten ja pikaajaline DFDSi töötaja Vytautas Valteras.