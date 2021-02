DFDS ja Confido avasid Paldiski Põhjasadamas koroonaviiruse testimispunkti

„PCR-testid on endiselt koroonaviiruse määramisel kuldstandardiks, kuid nende puuduseks on pikk tulemuse ootamise aeg, mistõttu ei saa testi teha vahetult enne reisimist. Täna aktsepteerib üha enam riike PCR-testi asemel ka koroonaviiruse antigeeni määramise testi, mille eelis on kiirus. See võimaldab vahetult enne reisi kindlaks teha, kas inimesel on suure tõenäosusega koroonaviiruse nakkus või mitte,” ütles Confido testimispunktide koordinaator Liis Ader.