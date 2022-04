DFDS suurendab Eesti ja Rootsi vahel väljumiste arvu

”Paldiski-Kapellskäri liini kauba- ja reisijateveo mahud olnud pidevalt positiivses trendis. Kliendid on soovinud suuremaid veomahte ja väljumisi juba pikka aega. Meil on hea meel, et saime oma klientide ootustele vastu tulla ning suurendada väljumiste arvu mõlemal suunal,” ütles DFDS Eesti juht Peeter Ojasaar.