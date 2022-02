Kontrolli enne reisi! Vähemalt 11 Euroopa Liidu riigis kehtib vaktsiinitõend alla üheksa kuu

Euroopa Liidu riigid on küll otsustanud, et piiriületusel arvestatakse koroonatõendite kontrollimisel esmase vaktsineerimiskuuri kehtivusena kuni üheksa kuud, aga välisministeeriumi andmeil on vähemalt 11 riiki seadnud siiski riigi sees vaktsiinipassi kehtivuseks lühema aja, vahendab ERR.