Euroopa riigid vähendavad üksteise võidu reisipiiranguid. Tuleb vaktsineerida, testimine pole jätkusuutlik

Euroopa Liidu Nõukogu soovitas 25. jaanuaril, et liikmesriigid kohaldaksid isiku-, mitte riigipõhist lähenemisviisi, mis lubab vaba reisimist neile, kellel on Euroopa Liidu digitaalne Covid-tõend, mis tõendab vaktsineerimiskuuri lõppemist Euroopa Liidus heakskiidetud vaktsiiniga, negatiivset Covid-testi tulemust või haiguse läbipõdemist.

22. veebruaril soovitas Euroopa Liidu Nõukogu, et liikmesriigid avaksid oma territooriumi laiemalt ka reisijatele väljastpoolt Euroopa Liitu, tingimusel, et nad on vaktsineeritud või on hiljuti koroona läbi põdenud. Soovitus ei sisaldanud siiski sätet, mis lubaks neid riiki ainult negatiivse Covid-testi tulemusega.

“See on mõistlik lahendus, sest vaktsineerimata inimestel on suurem oht haigestuda haigusesse raskelt,” ütles Iisraeli Bar-Ilani ülikooli immunoteraapialabori juhataja Cyrille Cohen. “Enamik riike nõuab, et reisijad oleksid vaktsineeritud, sest siis nad ei koorma riikide haiglasüsteemi,” nõustus Singapuri Riikliku Ülikooli tervishoiusüsteemi meditsiinirühma juht Dale Fisher. “Reisieelse testimise süsteem ei ole jätkusuutlik,” lisas ta. “Seda ei saa teha igavesti, testid peavad ühel päeval kaduma,” ütles Fisher. “Reisimine muutub palju mugavamaks, kui inimesed teavad, et nad lihtsalt peavad vaktsineerima — nii lihtne see ongi.”