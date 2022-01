Miks reisilt tulles end piiril enam tasuta testida ei saa? Terviseamet selgitab selle otsuse tagamaid

Terviseameti kommunikatsioonijuhi Imre Kaasi sõnul on kõigile soovijatele PCR-testimise võimaldamine väga kulukas ning tuleb lähtuda sellest, et riiklikult finantseeritav testimine on mõeldud eelkõige sümptomaatilistele haigestunutele. "Samuti on testimisvajadus piiridel märgatavalt langenud pärast valitsuse korralduse muudatust, millega värskendati reisilt saabujate isolatsioonipõhimõtteid," selgitab Kaas. "Varem kehtinud korralduse järgi oli riskiriigist saabuvatel vaktsineerimata ja COVID-19 haigust läbi põdemata inimestel võimalik testimisega lühendada neile kehtinud liikumisvabaduse piirangut kümnelt päevalt kuuele. Kehtiva korralduse järgi ei saa enam isolatsiooniaega testimise abil lühendada ning vaktsineerimata ja läbipõdemata reisija võib naasta tavaellu pärast kohustuslikku nädalapikkust eneseisolatsiooni."