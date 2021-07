Irja Lutsar: reisilt tulevad inimesed peaksid end kindlasti testima

Lutsar ütles, et deltatüvi on agressiivsem ja levib kiiremini, kuid see siiski allub vaktsiinidele. Samas on deltatüve juhtumid Eestisse välisriikidest sisse toodud.

"Kõik inimesed, kes tulevad reisilt ja ei ole vaktsineeritud kahe doosiga, nagu kord ette näeb, peaksid kindlasti tegema lennujaamas testi ja ootama, kuni vastus on käes ja siis vastavalt käituma," sõnas professor.

Nakatumisnäit Eestis on aga vaikselt kasvama hakanud, kuid Lutsari sõnul tuleb olukorrale mõistuspäraselt läheneda ning võtmesõnaks on vaktsineerimine.

"Peame oma järgnevad tegevused väga selgelt läbi mõtlema ja esimene asi, mida teha, on vaktsineerida, vaktsineerida, vaktsineerida. See on siiski ainuke asi, mis ma olen näinud, mis tõeliselt ka kaitseb raske haiguse eest," täpsustas ta.

Lutsari sõnul peaks täiendavad piirangud olema viimane abinõu ning lisaks vaktsineerimisele on kõige olulisem see, et nakkuse saanud inimesed seda edasi ei levitaks ja isolatsioonis püsiks.