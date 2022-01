Lugeja: saabusin Mehhikost ja sain lennujaamas positiivse koroonatesti. Tasulist testi poleks ma teinud

"Veetsime neljase seltskonnaga aasta esimesed kaks nädalat Mehhikos. Teatavasti on seal üsna olematud piirangud ning kui maski kandmine ja pidev käte desotamine kõrvale jätta, siis tegemist on pigem mugava reisisihtkohaga. Kuna Mehhikosse sisenemisel pole vaja ei vaktsineerimispassi ega PCR-testi, oli ka kindel, et vaevalt riik ootamatult rangeid piiranguid seab, mistõttu julgesime piletid osta mitu kuud ette.

Mõeldud-tehtud, aga siiski natukene mõtlematult, sest lennupiletid ostsime vahemaandumisega Ameerika Ühendriikides, mis tähendas, et selleks tarbeks oli meil mõlemal suunal siiski PCR- või antigeeni testi vaja teha. Miks ma selle info välja toon? Sest see tähendas, et meil oli vaja ka enne Tallinnasse lendamist teha Mehhikos kohapeal üks päev enne USAsse sisenemist koroonatest. Õnneks olid aga need testid kõigil neljal negatiivsed ja saime rahuliku südamega Eestisse tagasi tulla. Muuseas, lennukis oli veel üks suurem eestlaste kamp.

Läbi USA Mehhikost Eestisse lend on ka lühikeste vahemaandumistega üsna pikk. Kokku ca 20 tundi lendamist — aeg-ajalt mõne riigi lennujaamas kohvi nautlemist ja lendamist. Kui Amsterdamis vahemaandudes tundsin, et maa minu jalga all pisut kõigub ja natukene nagu iiveldamisele sarnanev tunne oli ka, mõtlesin, et see on normaalne: ma olen ju tundide viisi lennanud. Kui aga Amsterdam-Tallinn lennu ajal hakkas mind segama pidev köhatamine ja aeg-ajalt tekkis ka vajadus nuusata, hakkas esimene kahtlusepisik hinge tekkima. Siiski, mõtlesin, et ju on tegemist lennuki konditsioneeri ja väsimuse kombinatsiooniga, mis peagi kaob.