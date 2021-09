Olen vaktsineeritud, kuid sain riskiriigist tulles piiripealse testitulemuse. Enamik saabujaid testi ei tee — kas selline vabadus on meile turvaline?

Peamiselt ühtainust asja — oma piiriületuse registreerima terviseameti iseteeninduses. Selle esilehel on soovitus enne täitmist tutvuda Eesti Vabariigi korraldusega nr 305. Tegu on pika, ametlikus ja keerukas sõnastuses tekstiga, kus on 25 punkti. Pea iga punkti all on mitmeid alapunkte, mis omavahelises koosluses kirjeldavad seda, kellele ja millised piirangud rakenduvad, ning millised on erandid. Punktide lõpus on veel üks pikk tekst, mis kirjeldab olukorda Eestis ning seda, kuidas seaduste paragrahvid päriselus rakenduvad. Ütlen ausalt, seda on ka parima tahtmise juures raske ühekorraga läbi lugeda ja hoomata. Ma ei usu, et paljud seda teeksid; ja see on mõistetav. Kui tahame, et iga inimene oskaks lähtuda keerukas keeles kirjeldatud korraldusest, siis peame selle “tõlkima” ka elulisse keelde. Kirjeldama lühidalt viisil, mis lubab kiirelt igaühel leida info, mis just teda ja tema olukorda puudutab. Kui iga inimese käitumine mõjutab kogu ühiskonda, siis tema käitumist suunava korralduse mõistmine ei tohi sõltuda sellest, kas inimesel on aega, jaksu või võimekust end läbi närida lehekülgede pikkusest juriidilisest tekstist.