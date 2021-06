Eesti riik uurib võimalusi muuta kõrge nakatumisnäiduga piirkondadest saabujate piiril testimine kohustuslikuks

Indrek Kiisler küsib Tanel Kiigelt muuhulgas, kas oleks võimalik, et kolmandatest riikidest, kus on kõrge nakatumise tase, sisse tulevad inimesed läbivad ka testimise. Kiik annab mõista, et sellise nõude kehtestamist kaalutakse: "Oluline on riigile luua see õiguslik mehhanism ja võimalus, et kui on tegemist kõrgema nakatumisega riigiga, siis me saaksime negatiivset testi nõuda. Eraldi küsimus on see, kas me räägime negatiivse testi nõudmisest nendelt inimestelt, kes on vaktsineerimata ja läbi põdemata või me räägime kõigist. Kindlasti kriitilisem on testida neid inimesi, kes ei ole haigust läbi põdenud ega kahe doosiga vaktsineeritud, kelle puhul me teame, et see nakatumise risk ja nakkuse edasikandmise risk on oluliselt kõrgem."