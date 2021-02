Soome terviseamet soovitab riiki saabujatelt nõuda negatiivset koroonatesti

"Soovituse eesmärk on vältida Suurbritannias, Brasiilias ja Lõuna-Aafrika Vabariigis avastatud koroonaviiruse uute mutatsioonide levikut Soome. Seetõttu on hädavajalik, et turismiga seotud nakkusoht oleks võimalikult tõhusalt ära hoitud," ütles THL-i direktor Mika Salminen.