Oodatud uudis: nüüd on Venemaalt Eestisse saabudes koroonatõendi puudumisel test kohustuslik

"Saadetakse tagasi ka need inimesed, kes ei suuda esitada sellist tõendit, mida PPA peab asjakohaseks oma vaktsineerimise kohta," rääkis Kallas. "See on oluline, et väldiksime kolmanda laine saabumist. Mida me praegu teame, on see, et delta variant allub ka vaktsineerimisele."